Consegnati da Hamas altri due corpi di ostaggi morti a Gaza

Riprende la riconsegna da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi morti dopo l'attacco del 7 ottobre e tenuti a Gaza. L'esercito israeliano afferma che la Croce Rossa ha informato l'esercito israeliano di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di due ostaggi uccisi, da Hamas nella zona centrale di Gaza. La Croce Rossa sta ora portando le bare alle truppe dell'Idf (le forze di difesa israeliane) all'interno della Striscia, dove si terrà una piccola cerimonia presieduta da un rabbino militare. Nella mani dei miliziani palestinesi restrebbero a questo punto ancora 11 salme.