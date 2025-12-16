Congo, la milizia M23 lascerà Uvira su richiesta degli Usa

Il gruppo armato M23 ha annunciato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi dalla città chiave di Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Il gruppo «ritirerà unilateralmente le sue forze dalla città di Uvira, come richiesto dai mediatori statunitensi» ha sottolineato una nota dal coordinatore Corneil Nangaa.

La milizia sostenuta dal Ruanda ha conquistato la città strategica vicino al confine con il Burundi la scorsa settimana, pochi giorni dopo che i governi congolese e ruandese avevano firmato un accordo di pace a Washington, il cui futuro è stato messo in dubbio dall'avanzata dell'M23, alimentando i timori di un allargamento del conflitto. Uvira nel Sud Kivu è uno snodo importante che collega la provincia congolese con il confinante Burundi, le cui truppe affiancano i militari congolesi per cercare di fermare l’avanzata ribelle.

La firma il 4 dicembre dell’accordo di pace tra Ruanda e Congo non era riuscita a mettere fine alle ostilità nel Sud Kivu. Mentre a Washington i presidenti dei due Paesi africani firmavano l’intesa sotto l’egida del presidente americano Donald Trump, infatti, l’M23 e l’esercito ruandese inviavano rinforzi nell'area, già provata da molti combattimenti.