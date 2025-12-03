Colpito da detriti, operaio di 27 anni muore nella Bergamasca

Infortunio mortale nel pomeriggio alla “Montello Spa” di Montello, nel Bergamasco. Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. L'operaio era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha però potuto far nulla per salvare la vita al ventisettenne. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e i tecnici di Ats.