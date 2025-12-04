Colloqui Francia - Cina. Macron a Xi: «Pechino decisiva per la pace in Ucraina»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto a Xi Jinping che la cooperazione con la Cina sarà decisiva per la pace in Ucraina, durante i colloqui tra i due leader di oggi a Pechino. «Dobbiamo continuare a lavorare per la pace e la stabilità nel mondo, in Ucraina e in altre regioni colpite dalla guerra», ha affermato Macron, aggiungendo: «La nostra capacità di lavorare insieme è decisiva». Dal canto suo Xi Jinping ha assicurato che la Cina «sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace» in Ucraina. Xi ha inoltre rimarcato l'importanza dei colloqui avuti, utili per «rafforzare il coordinamento strategico» con Parigi e la cooperazione in settori come l'aerospazio e l'energia nucleare, nonché per sottolineare lo scenario di maggiori investimenti mandarini in Francia. Così come il XV Piano quinquennale economico e sociale 2026-30 della Cina, la cui pubblicazione ufficiale è prevista per marzo 2026, offrirà «opportunità all'industria francese» e non solo. Il presidente Xi Jinping, malgrado l'enfasi di Pechino sull'autosufficienza industriale, ha detto che «la porta della Cina all'apertura non potrà che allargarsi». Domani Xi accompagnerà Macron a Chengdu, il capoluogo del Sichuan noto per la sua popolazione di panda, in una mossa di riguardo dato che il presidente cinese raramente si unisce ai leader in visita fuori dalla capitale.