Usiamo la TESTA

In un'epoca che ci impone velocità e consumo immediato, scegliere di fermarsi a leggere un giornale è un atto controcorrente. In questo primo episodio, il direttore di Avvenire, Marco Girardo, ci spiega perché l'informazione non è semplice raccolta di dati, ma richiede l'esercizio della nostra consapevolezza. Scopriremo come il lavoro del giornalista consista nel conferire un senso e una direzione ai fatti, mettendo sempre al centro le persone in carne ed ossa e rifiutando di delegare la comprensione della realtà agli algoritmi e all'intelligenza artificiale.