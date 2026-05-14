Ci sto! Il senso e il gusto dell'informazione

COS’È?
Un progetto transmediale di formazione all'informazione (la "media literacy") strutturato sulla metafora del corpo umano: gli 8 episodi mappano temi chiave sulle parti del corpo, metafora vivente della custodia umana contro l’invasione algoritmica. Il percorso è ispirato al magistero di Papa Leone XIV e in particolare al messaggio per la 60esima Giornata delle comunicazioni sociali che si celebra domenica 17 maggio.
A CHI SI RIVOLGE
A famiglie, insegnanti, educatori, studenti: Per chi ogni giorno si trova a fare i conti con l'informazione mediata da smartphone, social, IA e piattaforme
SCOPO
Educare a un digitale consapevole e responsabile, ispirato a valori di cooperazione e senso critico, offrendo strumenti contro le manipolazioni.
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