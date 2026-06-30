Suor Smerilli, terza donna alla guida di un Dicastero vaticano

Suor Alessandra Smerilli sarà la terza donna a guidare un Dicastero vaticano. Leone XIV l’ha scelta come prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, organismo di cui la religiosa salesiana di 51 anni, esperta di economia, era segretaria per volontà di papa Francesco. La nomina è stata annunciata questa mattina dalla Sala Stampa vaticana. Suor Smerilli succede al cardinale gesuita Michael Czerny che guida il Dicastero dal 2022 e che il prossimo 18 luglio compirà 80 anni, età con cui diventerà cardinale non elettore. La consacrata verrà affiancata da un pro-prefetto: è il cardinale Fabio Baggio, scalabriniano, finora sottosegretario del Dicastero, che avrà un «incarico speciale per il Centro di alta formazione Laudato si’» che ha come sede operativa i giardini delle Ville Pontificie a Castel Gandolfo. Segretario del Dicastero sarà monsignore Jozef Barlaš, finora sottosegretario. Tutti e tre entreranno in carica il 1° settembre.

Con suor Smerilli, sono tre le donne che occupano posti di “vertice” nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, missionaria della Consolata, che dal 2025 è prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; e Maria Montserrat Alvarado, per tutti Montse Alvarado, non ancora 40enne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione che inizierà il suo mandato a novembre e che è manager e giornalista americana, originaria del Messico, presidente e direttrice operativa della divisione informazione di Ewtn, il maggiore network cattolico degli Stati Uniti. A loro si aggiunge suor Raffaella Petrini, religiosa dell'istituto delle Suore francescane dell'Eucaristia, che dal 2025 è presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Oltre alle nomine del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, il Papa ha scelto come segretario del Dicastero per i testi legislativi monsignore Marco Mellino, finora segretario aggiunto dello stesso Dicastero, come segretario del Dicastero per il servizio della carità, ossia dell'Elemosineria apostolica, monsignore Lucio Adrián Ruiz, finora segretario del Dicastero per la comunicazione e come sottosegretario il medico Massimo Ralli, finora officiale dello stesso Dicastero.

Suor Smerilli è nata a Vasto il 14 novembre 1974 ed è diventata Figlia di Maria Ausiliatrice nel 1997, dopo un periodo di formazione teologica presso la Pontificia Università Lateranense. Si è laureata in economia all'Università Roma Tre nel 2001 e ha conseguito il dottorato di ricerca in economia politica alla Sapienza di Roma nel 2006. Poi il master il Gran Bretagna e l’attività di ricercatrice in Pennsylvania legata alle teorie economiche della cooperazione e delle organizzazioni a movente ideale. È autrice di diverse pubblicazioni su questi temi. Professore ordinario di economia politica presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, ha insegnato economia della cooperazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alla Lumsa di Roma, economia, etica e finanza alla Pontificia Università Salesiana di Roma ed Economia internazionale alla Pontificia Università Lateranense. Dal 2006 al 2021 ha collaborato con la Cei per le Settimane sociali dei cattolici italiani. Nel 2018 ha partecipato come uditrice al Sinodo su “I giovani, la fede, il discernimento vocazionale”. Dal 2019 al 2024 è stata Consigliere di Stato della Città del Vaticano. Da aprile 2020 ha iniziato a collaborare con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale come coordinatrice della task-force economia nella Commissione Vaticana per il Covid-19 e, da marzo 2021, ha ricoperto l'incarico di sotto-segretario presso lo stesso Dicastero.

Il cardinale Baggio ha 61 anni ed è originario di Bassano del Grappa. A 11 anni entra nel Seminario minore dei Missionari di San Carlo nell’Istituto Scalabrini-Tirondola di Bassano del Grappa. Baccalaureato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana a Roma e la licenza e il dottorato in storia della Chiesa, con la specializzazione in storia contemporanea, è nei primi anni di missione è stato consigliere della Commissione episcopale cilena per le migrazioni e direttore del Dipartimento delle migrazioni dell’arcidiocesi di Buenos Aires (1997-2002). Direttore dello Scalabrini Migration Center a Manila, nelle Filippine, è per 6 anni preside dello Scalabrini International Migration Institute, istituto incorporato alla Pontificia Università Urbaniana. Insegna in diverse università in Europa, America e Asia. Dal 2017 ricopre l'incarico di sotto-segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal 2022 sotto-segretario dello stesso Dicastero. Nel 2023 papa Francesco lo nomina direttore generale del Centro di alta formazione Laudato si’ a Castel Gandolfo. Dal 2024 è cardinale.

Il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale nasce nel 2016 per volontà di papa Francesco riunendo quattro Pontifici Consigli: il Pontificio Consiglio per la giustizia e la pace, il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, il Pontificio Consiglio Cor Unum e il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari per la pastorale della salute. Al centro del suo impegno la promozione della persona umana e della sua dignità legata ai diritti umani, alla salute, alla giustizia e alla pace, come l’interesse alle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie, e l’approfondimento e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo umano.