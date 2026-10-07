Il "mio" padre Angelo, una vita spesa tra i Maya del Guatemala

Don Ernesto e doña Lupe. Sono loro che mi avevano accolto al confine tra Messico e Guatemala la prima volta 10 anni fa. Li aveva inviati padre Angelo Esposito a prendermi per trascorrere dei giorni assieme, tra piantagioni di caffè, las fincas, dove gli uomini e le donne sgobbavano sotto il sole per pochi quetzal, la moneta del Guatemala. Nato a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) 53 anni fa, padre Angelo aveva scelto di vivere in missione in America Latina, assieme ai poveri e piccoli Maya, troppo spesso denutriti. E questo non lo aveva isolato dalla sua terra. Infatti aveva creato l’associazione Hermana Tierra , un ponte tra i due continenti e le persone che potevano dargli una mano. Aveva subito iniziato a scrivere anche su Avvenire su questo mondo, la missione, e di un napoletano “in missione speciale”, come lo aveva definito Luigi, un amico professore di vecchia data. E tra amici vecchi e nuovi, giornalisti, medici, fisioterapisti e altro, si era creata quella rete di solidarietà capace di fare del bene, ma prima di tutto a noi stessi che siamo andati a visitarlo. Non aveva mai visto gente così povera. Ricordo una famiglia, padre alcolizzato, la moglie e quattro figlie in una casa sgarrupata, senza pavimento, nella foresta. Andai con delle volontarie a portare cibo e medicine. Non avevano alcun mezzo per andare in paese, nemmeno una bici per arrivare a Tacanà, al dispensario che padre Angelo aveva creato. Io potevo scrivere, comunicare che con il 5 per mille si contribuiva a sostenere famiglie e bambini, ed era un sollievo far arrivare la notizia ovunque. Psicologi, infermieri, ma anche preti e seminaristi in questi anni sono andati in missione grazie a lui. Italiani, inglesi, americani, credenti e non. Non aveva confini il bene che si può fare, e questo padre Angelo lo sapeva. Come quando mi affibbiò pesanti documenti che dovevo portare alla Ce. Era un progetto che gli aveva tolto il sonno: ingrandire il centro medico, cosa poi che è avvenuta.

È troppo difficile scrivere adesso di lui, è uno sforzo che mi ripaga in parte solo pensando a quanto, io e Vittoria, Pina, Anna, Bianca Giovanpaolo, Oriana e tanti altri abbiamo ricevuto da quest’omone di d metri, di poche parole ma di tanti fatti. Aveva scritto due libri di favole per ricavare contributi all’associazione Hermana Tierra, un ennesimo ponte di una chiesa che o è missionaria o non è. Lo avevano capito in tanti, e con tanta soddisfazione mi aveva comunicato del conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», un grazie dall’Italia per quanto il missionario continuava a fare per i dimenticati della terra. Era stato a Lourdes pochi giorni fa, è mancato il 7 ottobre, nella giornata della Madonna del Rosario, la ricorrenza di una festa alla Madre che sa accogliere tutti i suoi figli.