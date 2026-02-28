Domani in edicola su Avvenire di Calabria: il testamento spirituale di don Pippo Curatola, l'intervista ad Anna Bonetti e le parole del Papa a un reggino

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

L'edizione di Avvenire di Calabria in edicola domani è centrata sul ricordo del suo storico direttore, don Pippo Curatola, morto lunedì scorso. Le pagine del settimanale diocesano abbracciano con la stessa intensità i grandi e urgenti temi dell'attualità: dal forte grido dei Vescovi calabresi di fronte ai quindici corpi senza nome restituiti dal mare, alle testimonianze di resistenza nel quarto anniversario del conflitto in Ucraina, fino ai nuovi scenari politici per le imminenti primarie a Reggio Calabria. Una lettura pensata per riflettere, fare memoria e guardare al futuro della comunità.

Il commosso addio a don Pippo Curatola

Il cuore di questo numero di Avvenire di Calabria, in edicola domenica 1 marzo con il quotidiano Avvenire, è uno speciale denso di commozione dedicato alla memoria di monsignor Filippo Curatola. Scomparso il 23 febbraio all'età di 80 anni, don Pippo ha guidato il settimanale diocesano per 35 anni, unendo la sua vocazione sacerdotale a una straordinaria professionalità giornalistica. I lettori troveranno un ampio ricordo che ripercorre le esequie celebrate in Duomo dall'arcivescovo Fortunato Morrone. Le pagine ospitano inoltre le testimonianze delle istituzioni, dei colleghi giornalisti, un toccante ricordo della famiglia e la pubblicazione integrale del suo testamento spirituale, una vera e propria consegna di fede e di amore.

La forza di rinascere, l'intervista ad Anna Bonetti

Nelle pagine dedicate alla società, segnaliamo l'intervista in esclusiva alla giovane attivista pro-life Anna Bonetti, autrice del libro "Inattesa". Sorda profonda dalla nascita, Anna affida al nostro giornale un racconto senza filtri sul suo percorso di vita e sul suo rapporto con l'impianto cocleare, ricevuto all'età di cinque anni. La sua è una testimonianza preziosa che esplora il bisogno di silenzio, la scoperta dei suoni e l'importanza della tecnologia vissuta come strumento di libertà, offrendo un messaggio di profonda speranza alle famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi di sordità.

La guerra in Ucraina e il dialogo con Papa Leone XIV

Mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo quinto anno, il giornale propone una lucida e toccante testimonianza di padre Taras Zheplinskyi, portavoce della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. A quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala, il sacerdote racconta la resistenza di una popolazione logorata ma non piegata, lanciando un forte appello all'Occidente affinché non ceda alla stanchezza e all'assuefazione di fronte al dolore quotidiano della guerra. Uno spazio di spiritualità è inoltre offerto dal magazine "Piazza San Pietro", che riporta uno straordinario scambio epistolare: Papa Leone XIV risponde direttamente al signor Rocco, un lettore di Reggio Calabria che gli aveva inviato una poesia confidando il suo travaglio interiore di "ateo che ama Dio".

Dalla politica reggina al forte appello dei vescovi

Non manca l'approfondimento sulle dinamiche locali, con uno sguardo attento alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il centrosinistra si prepara alle primarie del 15 marzo, che vedranno sfidarsi l'attuale sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca. Sullo stesso fronte politico, l'ex assessore Anna Nucera scende in campo ufficialmente presentando quattro liste a sostegno del suo "Progetto Reggio". Di grande impatto sociale e morale è, infine, il documento firmato dai Vescovi calabresi “Il mare ci chiede conto”: una ferma presa di posizione contro l'indifferenza, nata in seguito al ritrovamento di quindici cadaveri senza nome restituiti dalle onde nel giro di una sola settimana.