Champions, Inter sul velluto. Napoli strapazzata

Nerazzurri vittoriosi 4 a 0 in Belgio. Partenopei umiliati 6 a 2 in Olanda. E stasera tocca a Juventus e Atalanta

Turno di Champione League dolce-amaro per le squadre italiane. L'Inter domina in Belgio, strapazzando l'Union Saint Gilloise a Bruxelles per 4 a 0. Gol di Dumfries al 41' del primo tempo, raddoppio di Lautaro al 46', tris di Calhanoglu su rigore all'8' della ripresa e poker del giovane Pio Esposito al 31' del secondo tempo. Con questo risultato, i nerazzurri di Chivu restano in testa alla classifica unica con 9 punti in tre partite. Il modo migliore anche per avvicinarsi al big match di sabato contro il Napoli in campionato.

Tutt'altra atmosfera, invece, ad Eindhoven, dove il Psv strapazza proprio i partenopei di Antonio Conte con un perentorio 6 a 2 che non ammette giustificazioni. Gli olandesi hanno saputo reagire all'iniziale svantaggio subito al 30' ad opera di McTominay, pareggiando dopo tre minuti grazie a un autogol di Buongiorno. Da lì in poi è stato un assolo olandese, che ha messo a segno altre cinque reti, inframmezzate dal gol della bandiera ancora di McTominay. Espulso Lucca per proteste alla mezzora del secondo tempo. Con questo risultato, il Napoli resta nella parte bassa della classifica unica, con tre punti in altrettante partite.

E domani sera tocca alla Juventus cercare il riscatto, dopo la sconfitta di domenica a Como. Non sarà impresa facile per i ragazzi di mister Tudor, che affronteranno il Real Madrid al Bernabeu. Completa il quadro l'Atalanta, che se la vedrà a Bergamo con lo Slavia Praga.