Caso Cecchettin, confermato in appello l'ergastolo a Turetta

La Corte d'Assise di Venezia ha dichiarato i ricorsi inammissibili, dopo la rinuncia dell'imputato a impugnare la sentenza di primo grado. La condanna diventa così definitiva

La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibili, per intervenuta rinuncia, gli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla difesa di Filippo Turetta contro la sentenza di primo grado, confermando la condanna all'ergastolo con l'aggravante della premeditazione per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Dopo la sentenza di primo grado, l'imputato aveva manifestato la volontà di non impugnare il provvedimento.

Con la sentenza della Corte d'Appello, la condanna all'ergastolo di Turetta diventa definitiva. Sarà esecutiva una volta decorsi i termini per il ricorso in Cassazione.