Calcio, la Roma batte il Como. In testa 4 squadre in soli 3 punti

La Roma ha battuto il Como per 1-0 nel posticipo della 15eima giornata della Serie A. La rete, al 60° minuto, è stata siglata da Wesley.

Ecco la classifica aggiornata. In testa ci sono ben quattro squadre in soli 3 punti.

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 26

Bologna 25

Como 24

Lazio 22

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 20

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6