Calcio, la Roma batte il Como. In testa 4 squadre in soli 3 punti
di Redazione
Si chiude con il posticipo tra la 15esima giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata
1 min di lettura
December 15, 2025
La Roma ha battuto il Como per 1-0 nel posticipo della 15eima giornata della Serie A. La rete, al 60° minuto, è stata siglata da Wesley.
Ecco la classifica aggiornata. In testa ci sono ben quattro squadre in soli 3 punti.
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
