Calcio, Champions: il Napoli affonda, la Juve riparte con un 2-0

In una serata europea segnata da equilibri fragili e verdetti pesanti, il calcio ha offerto un copione netto: due italiane divise dal destino e una sfida di vertice, quella tra Real Madrid e Manchester City, capace di ridisegnare il peso specifico delle grandi potenze continentali. A Lisbona il Napoli ha ceduto al Benfica per 2-0, pagando una partita generosa ma poco incisiva. I portoghesi hanno saputo sfruttare le crepe difensive dei partenopei e chiudere una gara che, per gli uomini di Mazzarri, complica seriamente il cammino verso la qualificazione. Ben diversa l’atmosfera attorno alla Juventus: il 2-0 rifilato al Pafos FC è un successo doveroso ma comunque significativo, perché mantiene i bianconeri in corsa e restituisce un minimo di linfa a un girone reso insidioso dalle incertezze delle settimane precedenti. Il piatto forte, però, è andato in scena al Bernabéu, dove il Manchester City ha piegato il Real Madrid con un 2-1 costruito su una rimonta lucida, guidata dalla tecnica di O’Reilly e dalla consueta freddezza di Haaland dal dischetto. Ai blancos non è bastato l’avvio brillante, né la spinta del secondo tempo: la struttura difensiva degli inglesi ha retto senza sbandamenti e ha consegnato a Guardiola una vittoria che pesa più dei tre punti. Se per il Napoli si tratta di una caduta difficile da assorbire e per la Juventus di un passo avanti dal valore simbolico, la sfida di Madrid conferma un dato più generale: la Champions di quest’anno premia chi sa unire forza mentale, profondità di rosa e capacità di leggere le partite con lucidità chirurgica.