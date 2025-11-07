Brasile, confermata condanna a 27 anni all'ex-presidente Bolsonaro

La Prima sezione della Corte suprema brasiliana ha formato la maggioranza per mantenere la condanna a 27 anni e tre mesi di carcere contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, riconosciuto colpevole di aver guidato una trama golpista per impedire l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva.

Il relatore del caso, il giudice Alexandre de Moraes, seguito dai suoi colleghi Flávio Dino e Cristiano Zanin, ha respinto i ricorsi presentati dalla difesa di Bolsonaro e di altri sei imputati, tra cui gli ex ministri Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, oltre all'ex comandante della Marina Almir Garnier Santos e al deputato Alexandre Ramagem, all'epoca alla guida dell'Abin, l'intelligence brasiliana.

Quando avrà votato entro il 14 novembre anche la quarta ed ultima giudice, Carmen Lúcia, sarà deciso il luogo di detenzione dove Bolsonaro sconterà la sua condanna.

Secondo i media locali l'ex presidente potrebbe essere inviato nel carcere di Papuda, a Brasilia, o in una struttura della Polizia Federale, come accadde con Lula tra 2018 e 2019, oppure rimanere ai domiciliari dove è da agosto per motivi di salute essendogli stato diagnosticato un carcinoma di grado intermedio.