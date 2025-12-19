Bombardamento russo nella regione di Odessa provoca sette morti
di Redazione
Quindici i feriti. Lo rende noto il governatore della regione
1 min di lettura
December 19, 2025
Sette persone sono morte e quindici sono rimaste ferite in un attacco aereo russo nella regione di Odessa. Lo rende noto il governatore della regione, Oleg Kiper, sui social media. «Il nemico ha colpito le infrastrutture portuali della regione di Odessa, sul Mar nero: sette morti e quindici feriti», ha scritto il governatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA