Birmania: raid aereo della giunta su un ospedale

Un raid aereo della giunta birmana su un ospedale dell'area occidentale del Paese ha causato la morte di almeno una trentina di persone. Più di cinquanta sono rimaste ferite. Lo ha rivelato un operatore umanitario sul posto.

L'attacco è stato contro l'ospedale di Mrauk U, una località situata nello Stato di Rajine. «La situazione è terribile», ha riferito l'operatore umanitario Wai Hun Aung. Su Facebook ha spiegato che le truppe birmane hanno utilizzato «due bombe con cui hanno ucciso 33 persone e ferite in 58».

Il portavoce dell'esercito di Arakan, Khin Thu Kha, ha confermato l'attacco su X. In un post accompagnato da immagini video delle fiamme divampate nel complesso medico, ha attribuito l'attacco all'aviazione militare della giunta militare birmana. L'esercito del Myanmar sta conducendo una vasta offensiva in vista delle elezioni legislative previste tra due settimane: un appuntamento elettorale che è già stato criticato dalla comunità internazionale per possibili irregolarità.