Bimbo di due anni muore soffocato all'asilo

Un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo, nel paese di Soci, nel Casentino, è morto soffocato per cause in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, rimanendo quindi soffocato accidentalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e si è alzato in volo anche l'elisoccorso Pegaso. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il bimbo è morto nel giardino del nido.