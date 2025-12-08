Bimba morta in auto, si indaga per omicidio stradale e fuga

La Procura di Ivrea è al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente sull'A5 in cui ha perso la vita una piccola di nemmeno tre mesi. Sono stati trovati e ascoltati alcuni testimoni, almeno due veicoli sarebbero coinvolti nell'accaduto

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente per l'incidente in cui sabato sera sull'autostrada A5, Torino-Aosta, è morta una bimba di nemmeno tre mesi, mentre la mamma era alla guida.

L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto, i cui conducenti si sarebbero quindi allontanati senza prestare soccorso.

Sono stati trovati intanto dei testimoni e sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l'ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato insieme alla piccola fuori dal mezzo nell'incidente.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, anche con l'ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada, in direzione Aosta appena fuori Torino, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano. Per le ragioni che hanno impedito all'ovetto e alla bambina di restare assicurati nell'auto, non ci sono ancora conclusioni.

Sono inoltre ancora da comprendere le ragioni per cui almeno due automobilisti che avrebbero avuto una parte nell'accaduto non si sono fermati, mentre il veicolo in cui c'era la mamma era finito ormai fuori strada dopo una carambola. La madre intanto resta in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino.