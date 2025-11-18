Belluno, bimba di 2 anni dimessa da ospedale muore dopo poche ore

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno) poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrivono il Mattino di Padova e il Gazzettino. La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. L'Ulss 1 Dolomiti ha avviato un'indagine interna. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani, la piccola da alcuni giorni presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l'aggravarsi delle condizioni, l'hanno portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove è stata visitata ed è stata effettuata una serie di accertamenti. Al termine degli esami, dato che la bambina non sembrava presentare criticità importanti e aveva parametri stabili, è stata dimessa sabato con una terapia da seguire. Sabato pomeriggio, però, le condizioni della piccola si sono improvvisamente aggravate: la bambina è andata in affanno accusando un malore violento. I soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarla. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai sanitari. La Procura di Belluno ha affidato l'autopsia al medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, sarà eseguita nei prossimi giorni.