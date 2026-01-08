Barista ucciso nel Veneziano, arrestato un agente della polizia locale
di Redazione
Il corpo del moldavo Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto lo scorso 31 dicembre con un colpo di pistola alla tempia. Avviate le indagini su un vigile
January 8, 2026
Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, barista di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia.
