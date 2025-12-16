Barista ucciso fuori dal suo locale in Val Trompia

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista a Sarezzo, in Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità moldava di 32 anni, ritenuto il responsabile dell'omicidio, che si è presentato spontaneamente; l'uomo è stato poi arrestato per omicidio aggravato. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno poi recuperato e sequestrato il coltello all'interno di un cassonetto dei rifiuti, non lontano dal bar.