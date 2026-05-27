Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia: 19 provvedimenti cautelari

È partita dalle prime luci dell'alba l'operazione dei Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, contro un'organizzazione criminale che gestiva lo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonandoli nei campi delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Sono 19 i provvedimenti cautelari emessi, per i quali sono stai impegnati circa 90 carabinieri del reparto speciale dell'Arma e dei comandi provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia.