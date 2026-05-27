Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia: 19 provvedimenti cautelari
di Redazione
Sono stati impegnati 90 carabinieri per fermare il gruppo che abbandonava nelle aree agricole delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani rifiuti provenienti dalla Campania
1 min di lettura
May 27, 2026
È partita dalle prime luci dell'alba l'operazione dei Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, contro un'organizzazione criminale che gestiva lo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonandoli nei campi delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Sono 19 i provvedimenti cautelari emessi, per i quali sono stai impegnati circa 90 carabinieri del reparto speciale dell'Arma e dei comandi provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire