Barcone capovolto: un morto e 22 dispersi

Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese la scorsa notte ed è subito scattata un'operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta, dopo l'avvistamento a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa. Sono stati recuperati 11 naufraghi e il corpo di una migrante morta, probabilmente di origine somala. Risultano dispersi 22 migranti. Le operazioni sono scattate dopo che l'aereo Manta "10-03" della Guardia Costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio. I superstiti sono sbarcati a Lampedusa nel pomeriggio di oggi. I superstiti, fra cui 3 donne e 2 minorenni, originari di Egitto, Eritrea, Sudan e Somalia, stanno raccontando di essere partiti in 34 su un barchino di 8 metri da Tajoura in Libia. Al momento risultano quindi 22 dispersi e non 18 come si ipotizzava in un promo momento.