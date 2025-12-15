Bankitalia: debito pubblico in aumento, a quota 3.131,7 miliardi

Torna a crescere il debito pubblico italiano a ottobre dopo il calo di settembre. Secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 50,7 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.131,7 miliardi.

L'incremento, spiega Via Nazionale, «riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (31,8 miliardi, a 77,2), il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (18,8 miliardi), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,1 miliardi)».

Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l'aumento del debito è imputabile a quello delle amministrazioni centrali (50,6 miliardi) e a quello delle amministrazioni locali (0,2 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.