Auto contro corriera: morto automobilista, feriti 8 studenti

È di un morto e nove feriti il bilancio definitivo dell'incidente di questa mattina lungo la Sr464, in provincia di Pordenone, dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Il conducente della vettura, un uomo di 43 anni residente a Vajont (Pordenone), è morto all'istante nell'impatto con l'autobus. Nella collisione è rimasto incastrato l'autista, di 59 anni, che è la persona ferita in maniera più grave. Sempre vigile e cosciente, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Gli altri otto feriti sono studenti che viaggiavano a bordo dell'autobus. Sono stati portati tutti all'ospedale di Pordenone: cinque sono stati trasferiti con le ambulanze del Sores, tre sono stati invece portati al nosocomio dai genitori, accorsi sul posto appena hanno avuto notizia dell'incidente. Nessuno dei ragazzi è in gravi condizioni.

La vittima aveva la patente sospesa dopo aver violato l'articolo 148 per sorpasso pericoloso. E, ad aver provocato l'incidente di stamani, sarebbe stato un altro sorpasso azzardato: l'automobilista avrebbe cominciato la manovra di sorpasso di un trattore con rimorchio ma, trovatosi di fronte all'autobus sulla corsia opposta, non sarebbe riuscito a rientrare in tempo evitando la collisione. Il tachimetro dell'auto è rimasto bloccato a 110 chilometri orari.