UlisseFest a Genova, l'elogio della fuga (e della scoperta)

C'è una fuga che non ha nulla a che vedere con la rinuncia. È quella che invita a cambiare prospettiva, a mettere in discussione le proprie certezze, ad allargare lo sguardo sul mondo. È da questa riflessione che prende forma la nona edizione di UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet, in programma a Genova dal 10 al 12 luglio, attorno al tema: Elogio della fuga. Il gesto di chi sceglie di partire, anche solo idealmente, per immaginare alternative e continuare a sognare. Un invito quanto mai attuale, che trova nel capoluogo ligure la sua cornice più naturale. Città di navigatori, di partenze e ritorni, di commerci e migrazioni, Genova ha costruito la propria identità guardando il mare. Il porto è sempre stato una soglia tra più mondi, il qui e l'altrove, un luogo dove ogni viaggio comincia e ogni approdo racconta una storia diversa. «UlisseFest 2026, sì, è innanzitutto un'occasione per scoprire Genova, città sorprendente e luogo ideale per parlare di viaggi – sottolinea Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia –. Ma questo festival non si limita a raccontare luoghi: racconta modi di stare al mondo. Nel programma ci sono esploratori che hanno circumnavigato il globo a piedi o in bici, inviati di guerra, chi ha vissuto in Antartide e leggende come Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet. E poi c'è la festa: musica dal Senegal e dal Texas, tango, reggae, Gabbani e i Negramaro, Kruder & Dorfmeister, aperitivi e masterclass gastronomiche. Il tema di quest'anno è "Elogio della fuga", prendendo in prestito le parole di Henri Laborit: immaginare alternative, cambiare prospettiva, uscire dal recinto simbolico prima ancora che da quello geografico. Perché solo creando spazio tra noi e ciò che ci opprime possiamo tornare a scegliere e sentirci liberi».

Per tre giorni sarà l'intera città a trasformarsi in una mappa del viaggio. Dal Porto Antico, cuore pulsante della manifestazione, ai moli affacciati sul Mediterraneo, passando per piazze, palazzi storici, giardini e spazi sul mare, gli appuntamenti del festival offriranno anche l'occasione per riscoprire Genova e le sue molte anime. Dai Palazzi dei Rolli Patrimonio Unesco ai carruggi del centro storico, fino al Waterfront e ai percorsi che in pochi chilometri conducono dalle banchine ai sentieri panoramici sulle alture, il festival diventa anche un invito a esplorare una città che continua a vivere del suo rapporto con il mare e con il viaggio. «Il tema scelto per questa edizione, "Elogio della fuga", interpreta perfettamente l'anima di Genova – osserva l'assessora comunale al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin –. Una città di mare, di partenze, di incontri e di trasformazioni, che invita naturalmente ad allargare lo sguardo e a cambiare prospettiva. Da sempre Genova è un crocevia di culture, commerci e persone, una porta aperta sul Mediterraneo capace di accogliere e mettere in connessione mondi diversi. Chi arriverà per UlisseFest potrà vivere una città unica per storia, identità e conformazione, dove in pochi chilometri si passa dalle spiagge ai sentieri panoramici affacciati sul mare, dai palazzi storici alle botteghe artigiane. È questa capacità di mettere in relazione culture, geografie e visioni differenti che rende Genova il luogo ideale per un festival dedicato al viaggio».