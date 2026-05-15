Inclusione e fiducia al centro della nuova edizione di Sky Days

Torna per la quarta edizione Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova sede a Milano.

Per questa nuova edizione, Sky ha scelto di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva.

"La fiducia è ciò che ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti" ha dichiarato Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport.

Tra i temi che apriranno la giornata c'è quello della solidarietà e della cultura del dono. Luca Argentero salirà sul palco insieme a Silvia Meacci, direttrice generale di 1 Caffè Onlus, per raccontare le attività di questa realtà impegnata nel sostegno ai piccoli e medi enti non profit italiani. Il professor Roberto Vecchioni porterà invece una riflessione sui temi della salute mentale, con particolare attenzione ai più giovani. A partire dal tema della fiducia, richiamerà l'importanza di chiedere aiuto, essere ascoltati e superare lo stigma, un impegno che si riflette nelle attività della fondazione nata in nome di suo figlio.

La sensibilizzazione contro la violenza di genere sarà al centro dell'incontro con Jo Squillo, fondatrice di Wall of Dolls Onlus, accompagnata da Michelle Masullo, con cui forma la coppia "Le DJ" nell'edizione in corso di Pechino Express. Le due offriranno anche una speciale performance musicale.

Sul tema del linguaggio inclusivo e del potere delle parole interverrà Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l'inclusione e la disabilità. La Fondazione La Casa delle Luci, progetto di vita autonoma per giovani e adulti con disabilità che comunicano attraverso la lingua dei segni, porterà testimonianze dirette di autonomia e relazione.

Uno sguardo sarà rivolto anche al futuro della narrazione assieme a Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport and News di Sky Italia, e a Ferzan Ozpetek, regista, sceneggiatore e scrittore tra i più premiati e riconosciuti del panorama italiano contemporaneo.

Un confronto sul modo in cui i linguaggi e le forme del racconto stanno evolvendo, tra nuove tecnologie, trasformazioni culturali e il rapporto sempre più diretto con il pubblico.

Le trasformazioni del mondo del lavoro saranno invece al centro dell’incontro con Maccio Capatonda e Francesca Manili Pessina, Executive Vice President People, Organization & Facility Management di Sky Italia. Attraverso l’inconfondibile ironia di Maccio, protagonista del film Smart Working e il contributo di Francesca Manili Pessina sulle nuove modalità di collaborazione e autonomia professionale, il dialogo offrirà una riflessione su come tecnologia e lavoro stiano cambiando la quotidianità.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani, con un focus su bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale. Nell’incontro con Mattia Stanga ed Elisa Maino, I Creator in gara a Pechino Express, che fanno dei social il loro lavoro, si rifletterà sull’impatto profondo che l’identità digitale può avere sulla vita reale.

In questo contesto si inserisce anche l’intervento della rapper e cantautrice BigMama, tra le voci più riconoscibili della nuova scena musicale italiana, che affronterà i temi del giudizio, del peso delle parole e dell’importanza di affermare sé stessi.

A chiudere la giornata l'intervento dell'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, che offrirà una riflessione conclusiva sui temi emersi nel corso dell'evento.