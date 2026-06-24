Una valanga di polemiche sui palinsesti Rai. L'ultimo caso: Sciarelli lascia “Chi l'ha visto?”

Non erano solo indiscrezioni. Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l'ha visto?, lascerà il programma. La conferma è arrivata stamattina con una nota della Rai: in vista dello scadere del contratto che da oltre vent'anni lega la professionista alla tv pubblica, l'azienda ha fatto sapere di «stare ragionando sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che potrebbero vederla protagonista». Un vero e proprio capovolgimento degli assetti del programma. La Rai ha fatto confermato anche che «sono in corso riflessioni» per valutare chi potrebbe raccogliere l'eredità della conduttrice. Sciarelli è il volto di riferimento di Chi l'ha visto? dal 2004, anno in cui è subentrata a Daniela Poggi (in precedenza il programma era stato condotto da Donatella Raffai e Paolo Guzzanti).

La notizia ha suscitato le proteste del M5s che ormai da giorni parla di «smantellamento di Rai 3 da parte di TeleMeloni». Chi l'ha visto? va in onda dal 1989, ma è stata proprio l'ex giornalista del Tg3 a far raggiungere al format un successo senza precedenti. In questi anni, il programma, sotto la conduzione di Sciarelli, ha contribuito a risolvere e ad accendere i riflettori su numerosi fatti di cronaca nera e sparizioni: dall'omicidio di Sara Scazzi a quello di Elisa Claps, dalla scomparsa di Emanuela Orlandi a quella di Denise Pipitone. In realtà, da tempo la conduttrice 67enne parlava di lasciare il programma perché «stanca» sia per l'impegno emotivo richiesto da Chi l'ha visto?, sia per la presenza di «tanti cloni del programma sparsi per la tv». Il contratto di Sciarelli scadrà a luglio e dalla Rai non escludono che la conduttrice possa accettare programmi con un impegno più ridotto rispetto ai 10 mesi in cui va in onda Chi l'ha visto?.

Da "Caterpillar" a "Via dei matti numero 0": i misteriosi stravolgimenti della Rai

La notizia arriva in giorni di fermento nella televisione pubblica. La Rai a breve dovrà presentare i nuovi palinsesti e Sciarelli non è stata la prima a cadere. Sono giorni di incertezza anche per Caterpillar, il celebre programma di attualità e satira politica di Massimo Cirri che va in onda su Radio 2 da quasi vent'anni. L'azienda non ha ancora fatto sapere se rinnoverà il programma per un'altra stagione. «Ci sarebbe piaciuto dire qualcosa del futuro di Caterpillar - ha spiegato Cirri alla fine delle scorsa e (per ora) ultima puntata -. Ci sembrava corretto. L'8 maggio e di nuovo il 4 giugno abbiamo chiesto alle direzioni: “Che sarà di Caterpillar?”. Non abbiamo ricevuto risposta». La Rai per ora ha smentito la chiusura del programma, ma Cirri ha sottolineato di non avere ricevuto ancora notizie. Nel frattempo, in Parlamento, il Pd ha annunciato di aver depositato un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sul futuro del format.

Sempre su Rai 3, Stefano Bollani ha da poco annunciato la cancellazione di Via dei matti numero 0, programma dedicato alla musica che il compositore e pianista ha condotto per sei stagioni insieme a Valentina Cenni. Bollani ha raccontato di non aver saputo nulla dalla Rai, ma di essere stato informato dello stop dal produttore Ballandi: «Non sappiamo i motivi né chi ha voluto fare questa scelta e non riusciamo a spiegarcela». La trama si è complicata quando Rai Cultura ha risposto che i due conduttori hanno rifiutato la proposta di spostare il programma in prima serata, una versione dei fatti completamente diversa: «Hanno detto No al prime time, un'opportunità per valorizzare il loro lavoro. È sorprendente che abbiano declinato».

Secondo quanto riportato da Repubblica, nei giorni scorsi sarebbero stati cancellati anche Riserva indiana - programma ideato e condotto dal drammaturgo Stefano Massini, sempre su Rai 3 - e Dilemmi il format di Gianrico Carofiglio, ex magistrato e scrittore, in onda da quattro stagioni. Si moltiplicano, quindi, le polemiche e le voci su presunte "epurazioni" nella tv pubblica, in particolare per Rai 3 e per Rai Cultura, diretta dal leghista Fabrizio Zappi. Nelle stanze di Viale Mazzini è poi tutto un agitarsi di poltrone e totonomi: dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset, si dice che Salvo Sottile approderà alla conduzione di Ore 14 su Rai2, lasciando così Far West ad Antonino Montelone che al momento porta avanti Filorosso. Per Chi l'ha visto?, invece, già qualcuno fa i nomi di Massimo Giletti e Francesca Fialdini.