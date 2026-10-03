Regeni, carburante scontato, l'orso più grasso: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

- Dopo dieci anni, questa settimana tre uomini dei servizi di sicurezza dell’Egitto sono stati condannati per aver sequestrato il ricercatore italiano Giulio Regeni. Anche se è difficile che la condanna sarà applicata

- Eni e poi IP, Q8, Tamoil: le grandi compagnie hanno deciso di ridurre i prezzi di benzina e diesel nei loro distributori, anche se il costo del carburante aumenta. Com’è possibile?

- Un volo con più di 170 persone a bordo è partito da Dubai in direzione Tel Aviv, in Israele. Ma a destinazione non è mai arrivato: il copilota ha aggredito il comandante e poi ha fatto perdere quota all’aereo

- La città di Heidenau, nello stato tedesco della Sassonia, ha vietato l’installazione di nuove pietre d’inciampo, monumenti per ricordare le vittime del nazifascismo

- Backpack è il vincitore di uno strano concorso che premia gli orsi che vivono in Alaska e che hanno la stazza più imponente