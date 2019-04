COMMENTA E CONDIVIDI











Oggi 25 aprile si celebra il 74mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. «Il nostro secondo Risorgimento», lo ha definito ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato questa mattina ha deposto una corona d'alloro all'Altare della patria, a Roma. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Virginia Raggi oltre ai vertici di forze armate e polizia. Il presidente della Repubblica è poi andato in Veneto e ha deposto una corona d'alloro davanti a monumento ai caduti di piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Con lui il governatore del Veneto, Luca Zaia. Il capo dello Stato incontrerà a seguire i cittadini e le autorità al Teatro Da Ponte. Infine visiterà il Museo della Battaglia. Mentre il presidente del Consiglio Conte ha deposto una corona di fiori al sacrario delle Fosse Ardeatine, a Roma.

A Vittorio Veneto Mattarella ha detto che «festeggiare il 25 aprile - giorno anche di San Marco - significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico».

Circa 2mila partecipanti sono attesi al corteo dell'Anpi che sfilerà sempre a Roma, da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense, mentre in mille dovrebbero partecipare alla manifestazione antifascista da piazza delle Camelie a villa Gordiani. A Milano alle 14.30 partirà il tradizionale corteo, da Porta Venezia a piazza Duomo. Per tutta la mattina si svolgeranno commemorazioni in vari punti della città da parte delle istituzioni e dell'Anpi. Tra le iniziative indipendenti, dalle 18 è previsto anche un "concertone antifascista".



Casellati: il nostro popolo si è fatto nazione

«Il 25 aprile è una data simbolica che evoca e racchiude i valori fondanti del nostro Paese ed esalta i pilastri immateriali su cui è stata eretta la nostra Repubblica: libertà, pace e democrazia. Celebrarlo oggi significa continuare a ricordare l'orgoglio e lo spirito di sacrificio di un popolo che ribellandosi contro i totalitarismi ha trovato la forza di farsi nazione. Coltivare la memoria è fondamentale per fare in modo che le nuove generazioni conoscano le radici del nostro Stato di diritto, a partire dal valore universale della Costituzione repubblicana». Lo afferma la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista al Corriere della Sera in cui dice «grazie a chi ha combattuto per la nostra libertà».

Salvini: ho fatto bene a venire a Corleone

«Ho fatto bene a venire a Corleone. Avrei potute fare scelte più comode, ma un ministro va dove c'è più bisogno». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Corleone per inaugurare il commissariato di polizia. «Ho scelto di stare qui, in trincea, per onorare quanti stanno in divisa - ha aggiunto - e anche coloro che non sono in divisa. La mafia non vince. Liberare Corleone e l'Italia, perché Corleone, la Sicilia e l'Italia non sono mafia: gli italiani la sconfiggono la mafia».