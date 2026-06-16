Orrore nel Mediterraneo: 15 corpi senza vita spiaggiati sulla costa di Tripoli

Ennesima tragedia delle migrazioni, l'ultima in ordine cronologico, lungo la più letale rotta del Mediterraneo centrale. Non hanno un nome, non hanno un'età e nemmeno una provenienza, i corpi di almeno 15 persone senza vita che sono stati recuperati lungo la costa mediterranea della Libia dopo essere stati portati a riva nella città di Khoms, a circa 118 chilometri a est di Tripoli. Il Centro di Medicina d'Urgenza e Assistenza, che opera sotto l'egida del ministero della Salute del Governo di unità nazionale della Libia, ha confermato che le sue squadre sono intervenute sul posto e hanno recuperato i corpi da diversi punti lungo la costa. L'agenzia ha dichiarato che tutte le vittime sono state sepolte dopo il completamento delle procedure necessarie.

Intanto in rete circolano le fotografie diffuse dal centro che mostrano il personale di emergenza con i dispositivi di protezione mentre trasporta i corpi senza vita dalla riva. Altre immagini documentano le operazioni di sepoltura effettuate dalle autorità mediche e locali. Non si hanno ancora informazioni riguardanti l'identità, la nazionalità o l'età delle vittime. Anche le circostanze relative alla loro morte rimangono poco chiare, sebbene le autorità ritengano che il naufragio e la morte di queste persone per annegamento sia collegato a un tentativo di attraversamento del Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Per i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il 2026 si prepara a essere uno degli anni più letali dal 2014 per i migranti in partenza dalla Tunisia e dalla Libia verso l'Europa, con 796 decessi registrati solo tra gennaio e aprile di quest'anno.

Soccorse 40 persone dalla Ong Sea watch e sbarcate a Lampedusa

Nuovo soccorso per Aurora 2 nel Mediterraneo centrale. La nuova nave veloce di Sea-Watch, martedì mattina ha soccorso 40 persone, tra cui due bambini, a bordo di un gommone in difficoltà. I migranti sono sbarcati a Lampedusa.