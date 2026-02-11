Oltre 300 migranti sono sbarcati in Italia nelle ultime 24 ore

Sono complessivamente 317 i migranti giunti in Italia via mare nelle ultime 24 ore. Si tratta di 222 persone soccorse e portate a Pozzallo e altre 95 a Lampedusa. Due motovedette della Guardia costiera hanno mollato gli ormeggi dal porto nel Ragusano intorno alle 2 della scorsa notte per cercare un motopeschereccio di legno con circa 200 migranti. Una volta raggiunto a circa 50 miglia a sud est di Pozzallo, i migranti sono stati trasbordati e suddivisi sulle 2 motovette per fare rotta verso il porto ibleo. La Cp 323 é arrivata a Pozzallo con 104 persone (71 uomini e 3 minori maschi) uno in grave ipotermia. Successivamente é approdata la Cp 302, con 101 persone a bordo (89 uomini e 29 minori maschi). Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Egitto, Pakistan, Somalia e Palestina, moltissimi i casi di scabbia. I migranti avrebbero riferito di essere rimasti in mare per 2 giorni e 2 notti prima del salvataggio. L'arrivo in banchina Pozzallo é avvenuto intorno alle 6.40 del mattino lo sbarco si é concluso alle 8:30. Solo l'Usmaf - la Sanità marittima - e l'Asp ad attendere, coordinate dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. Attivato il 118 per l'assenza di autoambulanze. Un giovane, dopo essere stato stabilizzato all'hot spot, é stato trasferito al pronto soccorso. I migranti sono arrivati a Pozzallo fradici e molti in ipotermia; il mare al largo ha visto fino a quattro metri d'onda. Il barcone sarebbe partito dalla Libia. Molti i casi di scabbia.

Sono 95 i migranti arrivati infine a Lampedusa dopo il soccorso di un barcone di 12 metri da parte della motovedetta Cp327 della guardia costiera. Tre di loro, che accusavano malori, sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale per accertamenti sanitari. Nel gruppo ci sono anche una donna e cinque minori, provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Pakistan e Siria. I migranti hanno riferito di essere partiti da Tripoli, in Libia, nella serata di lunedì.