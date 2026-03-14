Lo stretto di Hormuz, l’Ia in guerra, lo squalo addormentato: 5 notizie spiegate ai bambini
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Altri episodi
Il sindacato Anief denuncia un «precariato di Stato» per 7mila lavoratori. Il cardinale Lojudice: «La fragilità salariale si riflette sulla salute in famiglia»
Sia Mediterranea che Emergency hanno operato venerdì mattina due operazioni di salvataggio: la prima era partita questa mattina da Lampedusa, la seconda due giorni fa da Taranto. Hanno trovato gommoni alla deriva e carichi di persone: fra loro anche donne incinte e minori non accompagnati. Entrambi i barchini provenivano dalla Libia
La Conferenza dei servizi dice no al progetto di Silva per il trattamento di scarti sanitari. Premiato il pressing del comitato di cittadini. L’azienda: «Siamo sorpresi, piano sostenibile». E resta il nodo delle polveri di fonderia depositate nel sito
L'iniziativa promossa dalla Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro nella Basilica dei Santi XII Apostoli. Cuore della serata, le note di “The Armed Man: A Mass for Peace” di Karl Jenkins
Iniziativa notturna dell'Anbi per coniugare il messaggio di pace e di sviluppo attraverso l'acqua