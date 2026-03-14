Lo stretto di Hormuz, l’Ia in guerra, lo squalo addormentato: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Anche se è in corso da poco più di 15 giorni, il conflitto in Iran ha già conquistato un triste primato: quello della prima guerra combattuta con l’Intelligenza artificiale.

– Questa settimana tutti hanno parlato di lui: lo stretto di Hormuz, un corridoio di trenta chilometri di mare che separa il Golfo Persico su cui si affacciano Paesi produttori di petrolio e gas dal resto del mare e da cui, ogni giorno, passano numerose navi che trasportano questi preziosi materiali.

– In Francia una politica ha proposto di spostare in avanti l’ora di ingresso a scuola: dalle 8 alle 9. Una modifica che migliorerebbe i risultati scolastici degli studenti.

– Il 10 marzo 1876 Alexander Graham Bell fece la prima telefonata: esattamente 150 anni fa. “Signor Watson, venga qui, voglio vederla” furono le prime parole passate attraverso il filo.

– Al Polo Sud vive lo squalo dormiente: una speciale e rarissima razza di squalo appena scoperta che è capace di sopravvivere in acque gelate proprio grazie alla sua caratteristica di essere addormentato.