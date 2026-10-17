L'annuncio del Papa, frigo caldi, troppe Giornate: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

– Affacciato come ogni domenica alla finestra su Piazza San Pietro, in Vaticano, il papa Leone XIV ha detto a tutti i presenti (e a tutto il resto del mondo) che è malato, specificando di cosa e annunciando quali sarebbero state le prime cure che avrebbe seguito. Un annuncio diretto, trasparente e insolito.

– In circa 700 supermercati in tutta la Francia per alcune ore i frigoriferi hanno scaldato invece di raffreddare: non è stato un malfunzionamento bensì un attacco hacker che ha sfruttato le falle degli impianti connessi.

– Tra le novità introdotte nel nuovo Codice della strada, approvato martedì dal governo in modo preliminare, ce n’è anche una lessicale. Non si parla più di “incidente” ma di “sinistro”.

– Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato l’istituzione dell’ennesima Giornata nazionale ma poi ha chiesto al Parlamento di darci un taglio.

– Su un’isola del Messico i procioni pigmei hanno imparato a trasformare la spazzatura in un divertente giocattolo. Ne sono capaci solo pochi animali.