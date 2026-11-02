Kimi Antonelli, l'italiano è campione del mondo 73 anni dopo Ascari

A 15 anni sognava di essere proprio come il suo mito, Ayrton Senna. Kimi Antonelli è il più giovane pilota a laurearsi campione del mondo di Formula 1, lo ha fatto con la gioia dei suoi 20 anni e 68 giorni e il talento dei più grandi: in Messico si prende il titolo iridato, circondato dalla sua famiglia, e sono lacrime e gioia. Le prime venute giù dopo la bandiera a scacchi: «È incredibile, una stagione incredibile. Sono felice ce l'abbiamo fatta» dice il neo campione del mondo che appena sceso dalla sua Mercedes corre ad abbracciare la mamma Veronica, il papà Marco e la sorellina Maggie che aveva già incantato tutti all'ingresso nel paddock con un outfit non passato inosservato. «Ce l'abbiamo fatta - le prime parole da iridato -. Non starei qui senza la Mercedes e la mia famiglia, sono grato a loro. È stata una stagione incredibile, come è incredibile e pazzesco condividere il podio con campioni come Hamilton e Verstappen. Grazie mille Messico.Continueremo a spingere per portare l'Italia in alto».

A 73 anni di distanza dall'ultima volta con Alberto Ascari, riporta nel Bel Paese il titolo piloti della Formula 1. Il successo del giovanissimo bolognese è stato subito omaggiato in pista dal vincitore in Messico, Max Verstappen: «Che stagione Kimi, sono orgoglioso di te» le parole dell'olandese. In lacrime anche il team principale della Mercedes Toto Wolff. E poi l'omaggio globale; la premier Giorgia Meloni scrive «un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno determinazione dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra nazione». E sul podio risuonavano le note del "Nessun dorma" di Pavarotti mescolate a quelle del "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, quando Jannik Sinner ha voluto subito complimentarsi con Antonelli: «Che hai fatto Kimi, complimenti per il tuo primo mondiale» le parole in video messaggio del tennista azzurro. «Il campione l'abbiamo visto l'anno scorso. Quest'anno ha vinto, ma già nella prima stagione ha mostrato la sua stoffa, perché nei momenti di difficoltà ha saputo reagire - ha detto papà Antonelli - ancora non realizzo quello che ha fatto». E la vittoria di Antonelli scalda i cuori in tutto il mondo: «Bravissimo Kimi» scrive lo spagnolo Marca in italiano e i francesi de L'Equipe si inchinano al pilota emiliano: "Un gigante così giovane". Tra gli omaggi quello di Valentino Rossi: "Ha una capacità straordinaria, Kimi ha la stoffa del campione, si è mostrato maturo, responsabile può vincere ancora molti mondiali".