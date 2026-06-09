"Culture 4 all" nel Borgo Laudato si': quando l'inclusione incontra lo sviluppo sostenibile

Continua "Culture 4 all", il progetto che punta all'inclusione culturale dei giovani con disabilità, promosso dall'associazione Anima di Roma Ets, in partnership con la cooperativa Ceralaccha e con Pro universitate Don Bosco Ets. Nell'ultima uscita, i ragazzi hanno visitato il Borgo Laudato si’, all’interno dei Giardini papali di Castel Gandolfo. Si tratta di un vero e propiro laboratorio a cielo aperto, nato per tradurre in azioni concrete i principi dell’enciclica "Laudato si'"di Papa Francesco e oggi si dedica principalmente a diffondere i temi dell’ecologia integrale e della sostenibilità ambientale.

Nel corso della visita, i ragazzi hanno avuto la possibilità di seguire un percorso immersivo, entrando in contatto diretto con gli animali della fattoria e con gli spazi dedicati alle attività agricole e formative. L'esperienza ha permesso loro di conoscere i temi dello sviluppo sostenibile, come l’ecologia integrale, la tutela della biodiversità, l’economia circolare e generativa, la sostenibilità ambientale e la promozione di nuovi modelli di cittadinanza responsabile.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutto il Borgo Laudato Si' e alle persone che vi lavorano ogni giorno per la straordinaria accoglienza riservata ai ragazzi – ha sottolineato Jacopo Patulli, presidente di Anima di Roma Ets –. Abbiamo trovato grande sensibilità, professionalità e attenzione alle esigenze di ciascun partecipante. La mattinata è stata costruita su misura, con attività capaci di coinvolgere tutti in modo autentico e inclusivo, offrendo un'esperienza educativa di grande valore umano e formativo».

Per Gianluca Dodero e Davide Cesolini, responsabili dell'organizzazione delle visite, l'esperienza ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con i grandi temi della sostenibilità in modo concreto e coinvolgente: «Conoscere da vicino un luogo in cui educazione, innovazione, inclusione sociale e rispetto del creato convivono quotidianamente significa offrire ai partecipanti nuovi strumenti di consapevolezza, rafforzando il legame tra cultura, responsabilità e futuro».