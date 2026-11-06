Nuovi allarmi bomba su voli da Roma e Praga: cosa sta succedendo nei cieli europei

Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo della Ryanair è atterrato al sicuro nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia. Un altro allarme bomba, invece, è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo in questo caso sarebbe arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato.

Non si tratta di casi isolati: almeno otto voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Praga sono stati interessati da allarmi bomba. «Le minacce riguardano voli in arrivo da Danimarca, Spagna e Gran Bretagna. Per quanto riguarda i voli in partenza, si tratta di voli diretti a Paesi Bassi, Cipro, Romania, Italia e Gran Bretagna», ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto. Altre minacce contro il traffico aereo sono state segnalate oggi anche all'aeroporto di Copenaghen. Lo rende noto la polizia danese, precisando di essere nuovamente intervenuta nello scalo e di aver avviato le indagini. «La nostra valutazione preliminare è che non vi sia né vi sia stato alcun pericolo per i passeggeri o per le altre persone presenti nell'aeroporto», ha dichiarato la polizia. «Stiamo indagando sull'incidente e siamo visibilmente presenti in aeroporto», ha aggiunto.

Le ultime minacce, l'identità dei cui autori è ancora da accertare, si aggiungono ai 21 casi già registrati negli scorsi tre giorni da Europol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea. Quattordici dei quali solo nella giornata di ieri. «Eurocontrol è a conoscenza di minacce di bomba contro 14 voli il 5 novembre e 7 voli il 3 novembre 2026», ha precisato l'organizzazione all'Ansa. Ieri le allerte hanno riguardato lo 0,049% dei 28.488 voli registrati sulla rete europea del traffico aereo. Il 3 novembre, lo 0,026% su 26.278 voli. Le segnalazioni, evidenzia ancora Eurocontrol, non «hanno avuto alcun impatto sui ritardi nella rete del traffico aereo». L'organizzazione europea ha assicurato di essere impegnata a «monitorare la situazione e a collaborare strettamente con le compagnie aeree, gli aeroporti, i fornitori di servizi di navigazione aerea e altre organizzazioni in tutta Europa per limitare eventuali perturbazioni dei flussi di traffico aereo». Per le questioni relative alle minacce alla sicurezza, precisa Eurocontrol, restano competenti le compagnie aeree, gli aeroporti e le autorità nazionali responsabili delle operazioni interessate.

Secondo il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, «siamo davanti a un tentativo di aggressione ibrida e di guerra psicologica» ed «è evidente che si cono cellule nel mondo che agiscono per sabotare Europa». In una intervista all'emittente pubblica Tve, Albares ha detto: «Ci vorrà tempo per chiarire l'accaduto, anche se scopriremo» chi c'è dietro la minaccia. «Quello che è evidente è che non può essere un caso che si verifichino tanti episodi esattamente uguali, con lo stesso modus operandi in tutta Europa», ha osservato. Intanto, stamani il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell'emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. «Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo», ha dichiarato l'emittente sul proprio sito web. Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM e dall'emittente televisiva Virgin Media. Chi ha subito gli attacchi rivela che il messaggio sarebbe stato inviato anche ad «altri media in Irlanda e nel Regno Unito».