Attacchi russi in Ucraina: 18 persone ferite

Nella notte i bombardamenti hanno colpito Zaporizhia, nel Sud-Est del Paese. Danneggiati grattacieli e abitazioni

Nella notte la Russia ha lanciato 11 attacchi aerei sulla città ucraina di Zaporizhia, nel Sud-Est del Paese. Secondo l'agenzia di stampa Ukrinform, 18 persone sono rimaste ferite. Le immagini che arrivano dalla città mostrano i cittadini, dodici donne e sei uomini, soccorsi dai paramedici e portati via in ambulanza. Più di 30 grattacieli e dieci abitazioni sono stati danneggiati.

Gli attacchi avvengono a ventiquattr'ore dai pesanti bombardamenti sulla capitale Kiev e mentre continuano le interlocuzioni per un possibile piano di pace.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff sarà in visita a Mosca la prossima settimana, mentre il segretario dell'esercito Dan Driscoll incontrerà gli ucraini. Per il tycoon l'accordo «è molto vicino» anche se non c'è una «data limite» ma secondo fonti russe, riprese dai giornali internazionali, il via libera di Mosca non arriverà: l'intenzione di Vladimir Putin sarebbe di respingere il piano, protrarre i colloqui e continuare la guerra almeno fino a Natale.