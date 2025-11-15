Atp Finals, Alcaraz in finale con Sinner

Carlo Alcaraz, numero 1 del mondo, travolge il canadese Felix Auger Aliassime e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo - a tratti incontenibile - ha chiuso il match in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco. Domani pomeriggio la finalissima del torneo dei 'Maestri' sarà tra Alcaraz e Jannik Sinner: inizio ore 18 all'Inalpi Arena. Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi dopo l'ultimo atto degli Us Open, che aveva visto trionfare lo spagnolo in quattro set.