Assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sulla sede stradale gli aggressori hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme.

In tutto sarebbero rimasti coinvolti un camion e tre auto. Al momento non si conosce l'entità del bottino e non è certo se siano state utilizzate armi. A causa della rapina al furgone portavalori, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, all'altezza del km 402. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118.