Aosta, sindaco eletto per 15 voti

Raffaele Rocco è il nuovo primo cittadino, proclamato una volta chiusi i seggi. Ha vinto di un soffio sul rivale Giovanni Girardini

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d'Aosta, ultimate le operazioni di spoglio delle schede elettorali al ballottaggio per le comunali. Rocco ha ottenuto il 50,06% delle preferenze, pari a 6.420 voti, quindi 15 voti in più dell'altro candidato Giovanni Girardini, che ha raggiunto il 49,94%, pari a 6.405 voti.