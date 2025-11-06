Anziano travolto e ucciso sulle strisce a Milano, fermato un 29enne egiziano

È stato individuato dalla polizia locale dopo una notte di indagini l'uomo ritenuto alla guida del furgone che ieri mattina a Milano ha investito un anziano che attraversava la strada sulle strisce. Si tratta di un 29enne di origine egiziana ritracciato a Segrate e sottoposto a fermo. L'incidente è accaduto pochi minuti prima delle 12 nella zona Est della città, quando Franco Bertolotti stava attraversando sulle strisce ed è stato travolto da un furgone che lo ha trascinato per almeno dieci metri, senza lasciargli scampo. Dopo essere sceso l'uomo alla guida del mezzo è ripartito ad alta velocità.