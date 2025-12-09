Antitrust: istruttoria sull'acquisto di Acea Energia da parte di Plenitude

L'Autorità: c'è il rischio di ostacolare in modo significativo la concorrenza. L'operazione di acquisizione era stata annunciata il 3 dicembre scorso

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria sull'acquisizione del 100% del capitale di Acea Energia da parte di Plenitude. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Autorità, l'operazione appare «suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, anche a causa della costituzione di una posizione dominante, nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici, nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai piccoli clienti e nel mercato dell'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica elettrica pubbliche a bassa potenza».

Plenitude e Acea hanno annunciato il 3 dicembre scorso la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale di Acea Energia, società attiva nel mercato retail dell'energia e interamente controllata dal gruppo Acea. L'operazione, da 587 milioni di euro, include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy.