Antisemitismo, via libera al Senato al ddl con 105 sì

Primo via libera dell'aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell'antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Il testo è stato modificato rispetto a quello iniziale, ma il voto è stato molto frammentato, con le opposizioni divise anche all'interno. Nel mirino, la definizione operativa di antisemitismo adottata dall'Ihra-International Holocaust Remembrance Alliance, citata nell'articolo 1 e contestata dal centrosinistra perché «generica, unilaterale e con ambiguità». In particolare, il gruppo del Pd si è astenuto tranne alcuni senatori che come preannunciato in aula da Graziano Delrio, hanno votato a favore. Dovrebbero essere almeno sei, i cosiddetti riformisti (si attende riscontro dai tabulati). Tra loro Delrio, che aveva presentato una proposta di legge non sostenuta dai vertici del Pd. A favore pure il centrodestra e i senatori di Italia viva e di Azione. Contrari 5Stelle e Avs. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.