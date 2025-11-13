Ancora una tragedia legata agli sfratti: sucida un 37enne a Grosseto

L'uomo è stato trovato senza vita dall'ufficiale giudiziario che stamattina avrebbe dovuto eseguire lo sfratto

Tragedia a Grosseto: in un appartamento in centro città un 37enne si è tolto la vita impiccandosi. A trovarlo, secondo quanto appreso, è stato l'ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell'uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, insieme a una pattuglia della polizia. Nell'appartamento sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica e il pm di turno.

Un episodio analogo si era verificato lo scorso 8 ottobre a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Un uomo di 71 anni si era gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava per subire. Prima di togliersi la vita aveva lasciato un biglietto d'addio di poche parole, sufficienti a raccontare la disperazione dell'uomo: "Non ce la faccio più".