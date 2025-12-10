Amazon trova l'intesa col Fisco italiano: verserà in tutto 723 milioni di euro

I 511 milioni concordati oggi dall'Erario con la holding lussemburghese che gestisce la piattaforma vanno ad aggiungersi ai 212 definiti nei giorni scorsi su logistica e trasporti. L'accordo definito a seguito dell'indagine coordinata dalla Procura di Milano

Amazon ha raggiunto un accordo con il Fisco italiano per versare 511 milioni di euro, a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport, versati nei giorni scorsi.

Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali.

Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente da Gdf e Agenzia delle Entrate.

L'intesa sul pagamento dei 511 milioni è nei confronti della holding lussemburghese, Amazon Sarl, e riguarda le attività fatte sulle piattaforma della società con rilievi ai fini Iva, sulle quali ha indagato la Guardia di Finanza. In particolare la normativa europea prevede degli obblighi di comunicazione imposte ai gestori di piattaforme digitale per consentire al fisco delle diverse nazioni di poter incassare l'imposta.

Si tratta di milioni di operazioni fatte da "terze parti", utilizzatori e non direttamente da Amazon, per le quali comunque la società gestore viene chiamata a rispondere in modo solidale.