Allarme smog, la Corte suprema indiana vieta lo sport all'aperto a scuola

Dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva ricordato ai giudici le competizioni all'aperto per i ragazzi previste dagli istituti scolastici di New Delhi, i giudici hanno imposto lo stop a tutte le attività

La Corte Suprema indiana è intervenuta sull'emergenza inquinamento a Delhi, a seguito della segnalazione di un cittadino che ha notato che nonostante la situazione allarmante, le scuole della capitale avevano in programma competizioni sportive all'aperto.

I giudici hanno ingiunto alla Commissione per la gestione della qualità dell'aria di ordinare a tutte le scuole la proibizione di ogni tipo di attività sportiva all'aperto. I magistrati della Corte hanno concordato con la petizione che sosteneva che «fare sport in questo momento dell'anno è come mettersi volontariamente in una camera a gas».