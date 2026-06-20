Tracciamento ottico, tablet, palloni coi sensori: ai Mondiali l'Intelligenza artificiale sta cambiando il calcio

C’è uno spettro che si aggira tra le panchine di questo Mondiale nordamericano, ed è fatto di silicio, codici binari e reti neurali. Non urla, non si sbraccia a bordo campo e non mastica gomma per l’ansia. L’Intelligenza Artificiale è a tutti gli effetti il commissario tecnico ombra di questa edizione. Se quello che si sta giocando tra Messico, Canada e Stati Uniti è stato ribattezzato il primo Mondiale davvero “digitale”, è per la mutazione genetica invisibile e profonda cui pare sottoposto: il calcio ha smesso di essere soltanto una questione di uomini, piedi e cuore, ed è diventato un derivato dell’analisi predittiva.

Bastano pochi dettagli colti in queste prime partite per capire che il confine è stato passato. Quando la Germania ha travolto Curaçao per 7-1, le telecamere hanno indugiato a lungo sulla panchina tedesca. Non c’erano foglietti volanti o appunti scarabocchiati, ma tablet costantemente aggiornati che ricevevano flussi di dati in tempo reale. I collaboratori del commissario tecnico tedesco Nagelsmann non guardavano il campo; guardavano mappe di calore generate da algoritmi capaci di suggerire i cambi non in base alla stanchezza visibile a occhio nudo, ma calcolando la quota di “Expected Goals” (i gol attesi) che gli avversari avrebbero potuto concedere modificando l’inclinazione di un passaggio di cinque gradi.

Siamo di fronte alla fine del “colpo d’occhio” romantico, sostituito dallo scouting automatico. Nazionali come il Canada, capaci di bloccare la più esperta Bosnia sul 1-1, o lo stesso Qatar che all’esordio ha strappato un pareggio in extremis alla Svizzera, non hanno costruito i loro risultati solo sull’entusiasmo. Dietro c’è il lavoro silenzioso di software che setacciano i campionati di tutto il mondo, incrociando i dati biometrici di calciatori semisconosciuti per trovare l’incastro perfetto, l’ingranaggio biomeccanico mancante capace di neutralizzare avversari più quotati. Lo scouting non è più l’arte di un osservatore solitario che si innamora di una finta su un campo polveroso; è un’equazione matematica che cerca l’efficienza pura, eliminando il rischio dell’errore umano ma, forse, anche la poesia del talento irregolare e indisciplinato.

Si è parlato molto poi del nuovo pallone usato in questi Mondiali, il Trionda, che racchiude un sensore inerziale che traccia ogni movimento in tempo reale, aiutando gli arbitri a determinare il fuorigioco in modo semiautomatico, eventuali tocchi di mano che possono sfuggire anche alle telecamere e in generale a ricostruire la dinamica di un’azione dubbia analizzando dettagli finora impossibili da rilevare. A questo si aggiungono i sensori indossati direttamente dai calciatori e che lo staff analizza a bordo campo per monitorare le loro condizioni atletiche. È presente anche un sistema che in tempo reale permette allo staff di analizzare la partita, per esempio fornendo dati sul modo in cui i calciatori si muovono in campo, sul comportamento tattico individuale e di squadra.

L’impatto più impressionante e a tratti inquietante si registra però sulla carne e sui muscoli degli atleti. In questo Mondiale, ogni stadio è dotato di un sistema di telecamere a tracciamento ottico che cattura fino a trenta punti dati al secondo per ogni singolo giocatore, modellando uno scheletro digitale in tempo reale. Questo permette analisi biomeccaniche un tempo impensabili. L’Intelligenza Artificiale è oggi in grado di prevedere un infortunio muscolare con tre giorni di anticipo, calcolando l’asimmetria del passo e lo stress cellulare accumulato nei voli intercontinentali tra una sede e l’altra di questo immenso torneo.

La preparazione è diventata personalizzata al milligrammo, un’ingegneria del corpo umano che cerca di eliminare l’imprevisto. Ma lo sguardo non può fermarsi alla meraviglia tecnologica; deve interrogarsi sulla dimensione antropologica ed etica di questa transizione. Se il corpo dell’atleta viene trattato alla stregua di un software da ottimizzare, dove finisce il mistero del limite umano? La bellezza dello sport non è mai risieduta nella perfezione della macchina, ma nella drammaticità della sua fallibilità. È il muscolo che si stira nel momento decisivo, o, al contrario, l’impresa eroica che compie chi, secondo i dati, non avrebbe dovuto avere nemmeno la forza di reggersi in piedi. Standardizzare il corpo significa sottrargli la sua componente più squisitamente umana: la vulnerabilità.

C’è poi un tema politico e psicologico che riguarda il “Decision Making”, il processo decisionale dei commissari tecnici. L’allenatore moderno siede in panchina con un carico di ansia inedito: quello di dover smentire o assecondare un computer. Se l’algoritmo suggerisce che inserire un determinato difensore riduce del 14% la probabilità di subire gol sui calci piazzati, quale ct avrà il coraggio di seguire il proprio istinto e scegliere invece il giocatore che ha visto motivato e con gli “occhi giusti” durante il riscaldamento? C’è insomma il rischio latente di una deresponsabilizzazione etica: rifugiarsi dietro lo schermo per non subire il peso della critica, trasformando l’allenatore da leader carismatico e maestro di vita a freddo esecutore di direttive digitali. È la transizione dall’intuizione empatica – il saper leggere l’anima di un giocatore guardandolo negli occhi prima di mandarlo nella tempesta – alla dittatura del calcolo delle probabilità.

Inoltre, questa pervasività tecnologica acuisce le disuguaglianze profonde di questo Mondiale a 48 squadre. Se le grandi corazzate europee e nordamericane dispongono di supercomputer e staff di scienziati del dato in grado di elaborare strategie in pochi secondi, le federazioni più piccole e con meno risorse rischiano di subire un divario che non è solo tecnico o atletico, ma anche tecnologico. È una nuova forma di colonialismo sportivo, dove l’accesso ai server e agli algoritmi più sofisticati rischia di tracciare una linea di demarcazione invalicabile tra chi governa il gioco e chi ne è governato. Sconfitte pesanti come il 5-1 subìto dalla Tunisia contro la Svezia o la già citata disfatta di Curaçao non sono solo figlie di un gap di talento, ma della disparità nell’accesso a quella “scienza della prestazione” che oggi decide i millimetri del calcio d’élite.

Eppure, proprio in questo scenario apparentemente distopico, le prime partite ci hanno regalato la più confortante delle notizie: l’imponderabile conserva una quota di mistero irriducibile al silicio. L’algoritmo può calcolare con precisione millimetrica la traiettoria ideale di un cross, la densità difensiva in area o i tempi di recupero di un legamento. Ma non potrà mai quantificare l’orgoglio ferito di una squadra, la spinta emotiva che nasce dalle storie di riscatto sociale o la scintilla di pura, irrazionale follia che spinge un fuoriclasse a tentare una giocata tecnicamente “sbagliata” secondo i manuali, ma sbalorditivamente vincente per la storia.

Il calcio, insomma, resiste. Nonostante gli sforzi dei manager e degli ingegneri per trasformarlo in un videogioco prevedibile e monetizzabile in Borsa, la sfera di cuoio rimane ostinatamente rotonda. L’algoritmo siede in panchina, detta i ritmi e suggerisce le mosse, ma alla fine sono sempre le gambe, il cuore e la testa di un uomo a dover tradurre quei bit in emozione. E finché ci sarà spazio per l’errore, per il colpo di genio inaspettato o per la resistenza disperata di una cenerentola, questo gioco rimarrà una delle più grandi e imperfette narrazioni dell’umanità.