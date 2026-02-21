Medaglie azzurre. Oro e argento dallo ski cross, bronzo nel pattinaggio

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Andrea Giovannini bronzo nel pattinaggio di velocità

Andrea Giovannini ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a partenza in linea di pattinaggio di velocità, ultimo appuntamento maschile della rassegna a cinque cerchi. Un pizzico di rammarico per l'azzurro, che puntava all'oro andato invece all'olandese Bergsma; argento per il danese Thorup.

21 febbraio

L'Italia domina lo ski cross: Deromedis oro, Tomasoni argento

L'ultimo salto della finale di ski cross a Livigno, con Deromedis nettamente in testa e Tomasi in recupero su Fiva / Reuters / Hannah Mckay

Doppietta dell'Italia maschile nello ski cross: Simone Deromedis ha vinto con margine la medaglia d'oro, Federico Tomasoni ha agguantato l'argento superando al photofinish il forte veterano svizzero Alex Fiva

21 febbraio

Bronzo in staffetta per gli azzurri dello short track

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli , medaglia di bronzo nella staffetta Reuters / Fabrizio Bensch

La staffetta maschile italiana di short track, composta da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli, ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dove è stata superata dall'Olanda e dalla Corea; quarto il Canada.

20 febbraio

Short track, la staffetta femminile è d'argento

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel / Reuters / Claudia Grec

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile di short track; oro alla Corea, bronzo al Canada. Per Arianna Fontana si tratta della quattordicesima medaglia olimpica: supera così lo storico primato di Edoardo Mangiarotti, che rea salito 13 volte sul podio nella scherma tra il 1936 e il 1960.

18 febbraio

Pellegrino e Barp bronzo nella sprint a coppie di fondo

Elia Barp in gara / Afp / Javier Soriano

La coppia italiana, formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp, ha vinto la medaglia di bronzo nella sprint a squadre a tecnica libera, bissando così il metallo che gli stessi due portacolori azzurri avevano vinto domenica nella staffetta (assieme a Davide Ganz e Martino Carollo). Oro, come previsto, alla Norvegia del fuoriclasse Johannes Høsflot Klæbo, già al quinto successo su cinque gare.

18 febbraio

Pattinaggio di velocità, l'Italia a squadre è d'oro

L'Italia medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto, Michele Malfatti es Andrea Giovannini / Afp / Daniel Munoz

Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini hanno vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, battendo in finale gli Stati Uniti: i campioni mondiali ed europei in carica hanno portato la quarta medaglia all'Italia nella disciplina, dopo i due ori di Francesca Lollobrigida e il bronzo di Riccardo Lorello.

17 febbraio

Tabanelli, bronzo storico nel freestyle

Flora Tabanelli in gara a Livigno / Ansa / Alex Plavevski

Allo Snow-Park di Livigno Flora Tabanelli vince la medaglia di bronzo nel big air del freestyle 102 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio (178.25 punti). Titolo per la canadese Oldham con 180.75 punti e argento per la cinese Gu con 179 punti. Una medaglia storica per l’Italia che mai aveva vinto in questa disciplina ai Giochi olimpici. La 18enne bolognese, campionessa del mondo in carica, ha vissuto una stagione complicatissima dopo la lesione al crociato rimediata a novembre ma è riuscita ugualmente ad essere al via delle Olimpiadi per scrivere la storia dello sport azzurro in una disciplina ancora poco conosciuta in Italia.

16 febbraio

Lisa Vittozzi, oro storico nel biathlon

Lisa Vittozzi, medaglia d'oro nel biathlon, la prima di sempre ai Giochi per l'Italia /Ansa

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nell'inseguimento 10km del biathlon femminile con una gara spaziale nella bolgia di Anterselva. Prestazione perfetta dell'azzurra, con un ultimo poligono da antologia in cui ribalta Maren Kirkeeide (medaglia d'argento). Primo storico titolo olimpico per il biathlon italiano ai Giochi.

15 febbraio

Snowboard cross, Moioli e Sommariva d'argento

Michela Moioli argento nello snowboard cross a squadre miste insieme con Lorenzo Sommariva

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vincono la medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste. Oro alla Gran Bretagna, bronzo per la Francia. Per l'Italia sono 21 medaglie, superato il primato di Lillehammer 1994 (20 medaglie).

15 febbraio

Sci, Brignone gigante: bis d'oro da leggenda

Federica Brignone, dopo il Super G oro anche in gigante a Milano Cortina /Ansa

Impresa bis di Federica Brignone, dopo l’oro in SuperG anche quello in gigante: a dieci mesi dal terribile infortunio alla gamba realizza una doppietta mai realizzata da nessun’altra in passato, quinta medaglia in carriera eguagliando il grande Alberto Tomba. Super quarta in rimonta l'altra azzurra Lara Della Mea.

15 febbraio

Sci nordico, bronzo Italia nella staffetta

Federico Pellegrino conquista il bronzo nella staffetta dello sci di fondo / Reuters

La staffetta maschile dell'Italia del fondo composta da Davide Ganz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquista uno storico bronzo alle spalle di Norvegia e Francia. Grande prova dell'ultimo frazionista, l'eterno Federico Pellegrino, che era chiamato a una rimonta quasi impossibile e in maniera commovente va a prendersi il podio con grande autorevolezza.

15 febbraio

Snowboard cross, Moioli di bronzo

L'azzurra Michela Moioli, medaglia di bronzo nello snowboard cross /Ansa

Michela Moioli dopo l'oro di PyeongChgang 2018, è ancora sul podio olimpico, bronzo, dello snowboard cross, nell'appassionante specialità della sfida testa a testa dello snowboard. L'azzurra in una finale difficile svoltasi a Livigno in una giornata baciata dal sole, è riuscita a rimontare nella seconda parte di gara. Moioli ha conquistato la sua terza medaglia a cinque cerchi consecutiva. Nel 2022 a Pechino aveva vinto l'argento nello snowboard cross a squadre. Medaglia d'oro all'australiana Josie Baff, seconda la ceca Eva Adamczykova. Dopo la caduta in allenamento in cui aveva battuto il volto, la 30enne lombarda è tornata in gara a Livigno e ha centrato una medaglia che a questo punto era insperata.

13 febbraio

Short track, Arianna Fontana fa 13: argento

La fuoriclasse dello short track Arianna Fontana con la medaglia d'argento a Milano Cortina

Tredicesima medaglia olimpica per Arianna Fontana. Numeri da capogiro per la stella dello short track azzurro, già portabandiera durante la cerimonia di apertura e oro nella staffetta di martedì: sulla distanza più breve della specialità, i 500 metri nei quali era campionessa olimpica in carica, ha conquistato la medaglia d’argento, battuta solo dall’olandese Velzeboer. Finale tesissima, resa ancor più difficile da un contatto al primo via che ha costretto le atlete a un cambio di lame dei pattini e quindi a un’ulteriore, snervante attesa. Arianna Fontana ha fatto gara di testa, preoccupandosi più di contenere le avversarie alle sue spalle che di raggiungere la Velzeboer in fuga: una tattica che l’ha premiata con l’argento.

12 febbraio

Slittino, nella gara a squadre l'Italia vince il bronzo

Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter e Marion Oberhofer: sono la squadra azzurra bronzo nello slittino / Reuters/Athit Perawongmetha

Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter e Marion Oberhofer: sono loro la squadra azzurra bronzo nello slittino nella gara con formula a staffetta. Oro alla favorita Germania, argento all'Austria.

12 febbraio

Francesca Lollobrigida ancora a medaglia: nel 5000 metri è di nuovo oro

Francesca Lollobrigida festeggia il suo secondo oro / Anp/Shutterstock/Sem van der Wal

Dopo l'oro nei 3000 metri Francesca Lollobrigida bissa il metallo più pregiato nella gara sui 5000 metri: raggiunto un buon vantaggio a metà gara, ha stretto i denti fino alla fine e, nonostante l'evidente difficoltà, è riuscita a mantenere un piccolo margine sull'olandese Conijn, argento. Bronzo alla norvegese Wiklund.

12 febbraio

La Tigre è tornata: Federica Brignone oro nel superG

L'esultanza di Federica Brignone al termine del suo superG / Reuters / L.Foeger

Dopo la scorsa stagione dominata, dopo il devastante infortunio di aprile che avrebbe potuto porre fine alla sua carriera, dopo un rientro caparbiamente conquistato giorno dopo giorno, Federica Brignone corona il sogno della sua carriera conquistando l'unico alloro che ancora le mancava: la medaglia d'oro olimpica. E ora è arrivata, nel supergigante di Cortina d'Ampezzo. "Questo è incredibile, sono ancora emozionata e ho o ancora l'adrenalina che mi scorre nelle vene". Così Federica Brignone commenta a caldo. "Oggi ero molto tranquilla, volevo sciare fluida e morbida e farla tutta, era un Super G da fidarsi, - conclude -, non ho cercato di fare la linea perfetta ma di fare le curve più veloce possibile".

12 febbraio

Slittino, l'oro nel doppio di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner





Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sulla pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo / Ansa / Daniel Dal Zennaro

Esaltante rimonta di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sulla pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, che pochi minuti dopo le compagne di squadra Vötter e Oberhofer hanno anche loro vinto la medaglia d'oro nel doppio. Nella seconda e decisiva manche hanno scavalcato gli austriaci Steu/Kindl, argento, e gli statunitensi Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima frazione e crollati al sesto posto. Bronzo ai tedeschi Wendel/Arlt, campioni olimpici in carica.

11 febbraio

Andrea Vötter e Marion Oberhofer d'oro nello slittino

Andrea Vötter e Marion Oberhofer d'oro nello slittino / Felice Calabrò / Fotogramma

Le azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d'oro nel doppio femminile, al suo esordio nel programma olimpico dello slittino. Già al comando dopo la prima manche, il doppio italiano ha retto benissimo alla tensione e ha confermato la posizione davanti alle tedesche Eitberger/Matschina e alle austriache Egle/Kipp.

11 febbraio

Curling, Italia di bronzo nel doppio misto

Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono la medaglia di bronzo nel doppio misto del curling / Reuters

L'Italia si conferma sul podio olimpico di doppio misto, dando spettacolo contro la Gran Bretagna, battuta 5-3, e mettendosi al collo un bronzo importante dopo la delusione della semifinale persa contro gli Usa. Stefania Constantini e Amos Mosaner non tremano e mandano in estasi il Cortina Curling Olympic Stadium.

10 febbraio

Short track, debutto col botto: oro a squadre

La medaglia d'oro della squadra italiana nella staffetta mista dello short track /Ansa

Prima gara di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina, prima medaglia per l'Italia: ed è subito oro. Nella staffetta mista Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno) hanno fatto gara di testa, rintuzzando nel finale i tentativi di rimonda di Canada, Belgio e Cina.

10 febbraio

Bronzo corale per l'Italia del pattinaggio di figura

Sara Conti e Niccolò Macii in gara /Ansa / Wu Hao

Medaglia di bronzo per l'Italia del pattinaggio di figura nella gara a squadra che si è chiusa stasera dopo tre giorni intensissimi di gare. Marco Fabbri e Charlène Guignard nella danza su ghiaccio, Sara Conti e Niccolò Macii nell'artistico a coppie, Lara Naki Gutmann nell'individuale femminile e Matteo Rizzo nell'individuale maschile (con Daniel Grassl, non schierato nella finale) hanno saputo sostenere non solo le difficoltà tecniche, ma anche la pressione emotiva delle gare olimpiche in casa. Oro agli Stati Uniti, argento al Giappone.

8 febbraio

Slittino sempre fucina di medaglie: Fischnaller di bronzo

Dominik Fischnaller in partenza / Frank Fife / Afp

Domink Fischnaller conferma nell'ultima delle quattro manche la terza posizione maturata nei turni precedenti e porta all'Italia un'altra medaglia di bronzo: l'atleta di punta della nazionale guidata da Armin Zöggeler è terzo nella gara vinta dal tedesco Max Langenhan davanti all'austriaco Jonas Müller.

8 febbraio

Riccardo Lorello bronzo nel pattinaggio di velocità

Riccardo Lorello, bronzo nei 5000 m di pattinaggio di velocità / Daniel Munoz / Afp

L'attesa azzurra era per Davide Ghiotto, che comunque ha chiuso con un buon 4° posto, invece la medaglia è arrivata da Riccardo Lorello: profeta in patria, lui che vive proprio a Rho dove è stata allestita la pista lunga per il pattinaggio di velocità. Lorello è bronzo nei 5000 m, battuto solo dal norvegese Sander Eitrem e dal ceco Metoděj Jílek. E' la seconda medaglia azzurra alla Milano Speed Skating Stadium, dopo l'oro di ieri di Francesca Lollobrigida nei 3.000 m.

8 febbraio

Biathlon, la staffetta mista è d'argento

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, gli azzurri d'argento nella staffetta mista di biathlon / Ansa / Felice Calabrò

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi inaugurano la spedizione azzurra a Milano Cortina con un fantastico argento. Dopo i due bronzi nelle miste di Sochi e Pyeongchang, questo secondo posto vale tantissimo. Oro al quartetto francese composto da Fillon Maillet, Perrot, Jeanmonnot e Simon. Terza la Germania di Preuss, giù dal podio la Norvegia.

8 febbraio

Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard

Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo dello snowboard /Ansa

L'azzurra Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard in corso a Livigno. Nella "finalina" ha battuto con una decisiva rimonta l'altra azzurra Elisa Caffont. Delusione invece per quanto riguarda lo slalom gigante parallelo maschile: Fischnaller, March, Felicetti e Bormolini non sono riusciti a raggiungere le semifinali.

8 febbraio

Sofia Goggia bronzo storico in discesa

Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera femminile /Ansa

Sofia Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi nelle Olimpiadi di casa di Milano Cortina: bronzo sull'Olympia delle Tofane dietro all'americana Breezy Johnson e alla tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse bergamasca conquista la terza medaglia consecutiva in discesa libera: nessun'altra sciatrice è salita sul podio per tre edizioni di fila nello stesso evento. C'era tanta attesa anche per Federica Brignone che ha chiuso al decimo posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima. Ma le Olimpiadi vivono anche il dramma della statunitense Lindsey Vonn, caduta malissimo sulle ginocchia e traportata via in elicottero in lacrime.

8 febbraio

Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida, medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità

Sotto gli occhi del figlio di tre anni Tommaso, ad ammirarla sugli spalti, Francesca Lollobrigida ha vinto la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina. La pattinatrice azzurra si è imposta nei 3000 metri, la prima gara del programma all'Ice Park a Rho. E subito è corsa ad avvolgersi nel tricolore e a prendere in braccio proprio Tommaso.

7 febbraio

Argento e bronzo per Franzoni e Paris

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo nella discesa libera olimpica sulla pista Stelvio di Bormio / Afp Jeff Pachoud

Subito una delle gare più attese, e subito medaglie per l'Italia: nella discesa libera maschile sulla difficile e spettacolare pista Stelvio di Bormio il giovane emergente Giovanni Franzoni e l'esperto Dominik Paris non deludono le aspettative e si aggiudicano rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. Oro allo svizzero Franjo von Allmen, campione del mondo in carica; beffata la stella elvetica Marco Odermatt, quarto. «È bellissimo, su una pista così difficile, riuscire a fare una sciata del genere», ha commentato Paris, mentre per Franzoni «è incredibile quello che sto facendo quest'anno, a inizio stagione partivo con pettorali altissimi e poi sono arrivate Wengen, Kitzbühel e ora questa medaglia. Un grazie speciale ai ragazzi che hanno preparato la pista, non era facile ma hanno fatto un grande lavoro».

7 febbraio