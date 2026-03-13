Medaglie azzurre. Luchini e Perathoner, due ori dallo snowboard. Bertagnolli argento

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina.

Bertagnolli-Ravelli argento nello slalom gigante

Giacomo Bertagnolli con la guida di Andrea Ravelli durante lo slalom gigante / Ansa / Mezzelani / Cip

Un pizzico di rammarico per Giacomo Bertagnolli e il suo atleta guida Andrea Ravelli per la pur scintillante medaglia d'argento vinta nello slalom gigante categoria ipovedenti. La stella indiscussa dello sci alpino paralimpico italiano era in testa dopo la prima manche, ma nella seconda ha subito la rimonta del solito austriaco Johannes Aigner (con Nico Haberl). Bertagnolli-Ravelli portano comunque all'Italia la tredicesima medaglia di questi Giochi, eguagliando così il primato nazionale, e la dodicesima personale.

13 marzo

Snowboard uno-due: Perathoner raddoppia e vince anche lo slalom SB-LL2

Emanuel Perathoner in gara / Reuters /Matteo Ciambelli

Dopo quello nello snowboard cross, arriva il secondo oro per Emanuel Perathoner: pochi minuti dopo quello di Lucchini nella categoria SB-UL, Perathoner si impone con ampio margine nella categoria SB-LL2 del banked slalom, staccando lo svizzero von Grünigen e l'australiano Tudhope. L'azzurro è il primo snowboarder a fare doppietta d'oro nella stessa Paralimpiade.

13 marzo

Snowboard ancora d'oro: Jacopo Luchini vince lo slalom SB-UL

Jacopo Luchini vince la medaglia d'oro nello snowboard / Ansa / Piazzi / Cip

L'azzurro Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nel banked slalom di snowboard, categoria SB-UL. Battuti i cinesi Wang e Jiang, rispettivamente argento e bronzo. Alla sua terza partecipazione ai Giochi paralimpici invernali, Luchini, 25 anni di Montemurlo in Toscana, portacolori delle Fiamme Oro, mai sul podio, ha centrato la medaglia d'oro. L'azzurro soprattutto nello snowboard cross ha ottenuto diversi risultati di rilievo sia in Coppa del mondo che ai Mondiali; partecipa alle Paralimpiadi perché nato con una aplasia della mano sinistra. Il suo è il quarto oro in una singola Paralimpiade, primato italiano.

13 marzo

Dal gigante ancora un argento per Chiara Mazzel

Chiara Mazzel e Fabrizio Casal sul podio del gigante / Ansa / Mezzelani / Cip

Chiara Mazzel cambia guida ma non l'abitudine al podio: l'azzurra ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ipovedenti in coppia con Fabrizio Casal, che per le specialità tecniche affianca l'azzurra al posto di Nicola Cotti Cottini che l'aveva accompagnata in quelle veloci. Ennesimo oro per la famiglia Aigner, con Veronika.

12 marzo

Combinata sitting, De Silvestro d'argento

René De Silvestro all'arrivo / Reuters / Stoyan Nenov

Renè De Silvestro ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata alle Paralimpiadi di sci alpino, nella combinata di categoria sitting. Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo l'azzurro di San Vito di Cadore (Belluno) è arrivato tra due olandesi, il vincitore Jeroen Kampschreur e il terzo classificato Niels de Langen.

10 marzo

Pelizzari d'argento, l'Italia supera Pechino

Federico Pelizzari ha conquistato l'argento nella combinata / Ansa / Scaccini / Cip

Federico Pelizzari ha conquistato l'argento nella combinata di sci alpino, categoria standing. Gli azzurri al quarto giorno di gare superano il bottino di medaglie conquistate a Pechino 2022 (sette) e fanno un altro passo verso il record delle tredici medaglie, che resiste da Lillehammer.

10 marzo

Ancora Bertagnolli, oro nella combinata

Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli ha vinto la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino /Ansa

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata dello sci alpino della categoria ipovedenti. Sulla pista "Olympia delle Tofane" a Cortina d'Ampezzo, l'azzurro assieme alla guida Andrea Ravelli ha conquistato la terza medaglia a Milano Cortina 2026, l'undicesima della sua carriera paralimpica.

10 marzo

Combinata, Mazzel d'argento

Chiara Mazzel con la guida Nicola Cottini / Fotogramma

L'azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata di sci alpino vinta dall'austriaca Veronika Aigner. Medaglia di bronzo per l'altra austriaca in gara, Elina Stary. Per la sciatrice ipovedente, vincitrice di cinque medaglie mondiali e di una Coppa del Mondo di specialità, si tratta della terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo l'oro nel Super-G e l'argento nella discesa.

10 marzo

Sci alpino, Bertagnolli d'argento: decima medaglia paralimpica

Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, festeggia la medaglia d'argento nel superG / Ansa / Scaccini / Cip

Giacomo Bertagnolli è medaglia d'argento nel supergigante della categoria ipovedenti dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. L'azzurro, assieme alla guida Andrea Ravelli, è giunto al traguardo con appena sedici centesimi di ritardo rispetto al campione austriaco Johannes Aigner e alla sua guida Nico Haberl. Bronzo al canadese Kalle Ericsson e alla sua guida Sierra Smith. Per il 29enne sciatore trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, si tratta della decima medaglia paralimpica della carriera in tre edizioni.

9 marzo

Sci alpino, Mazzel d'oro nel SuperG con la guida Cotti Cottini

Chiara Mazzel con la guida Nicola Cotti Cottini vince la medaglia d'oro nel SuperG /Ansa

Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo Perathoner nello snowboard a salire sul gradino più alto del podio è l'azzurra Chiara Mazzel nel supergigante dello sci alpino nella categoria ipovedenti. La sciatrice trentina, già argento in discesa libera, ha trionfato insieme con la guida Nicola Cotti Cottini. Argento all'austriaca Veronika Aigner assieme alla guida Lilly Sammer, bronzo alla slovacca Alexandra Rexová con la guida Sophia Polak.

9 marzo

Snowboard, Perathoner d'oro: primo trionfo azzurro

Emanuel Perathoner, medaglia d'oro nello snowboard /Reuters

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. A conquistarla è Emanuel Perathoner, dominante in tutte le prove di para snowboard cross SB-LL2. L'azzurro, esordiente assoluto alle Paralimpiadi, dà spettacolo chiudendo davanti all'australiano Ben Tudhope e al coreano Lee Jehyuk. A distanza di quasi un anno, Perathoner bissa l'oro mondiale, dato che il 9 marzo 2025 Perathoner si era già laureato campione iridato a Big White (Canada).

8 marzo

Discesa libera, bronzo per Giacomo Bertagnolli

Giacomo Bertagnolli sul podio con la guida Andrea Ravelli /Reuters

Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera paralimpica ipovedenti; oro austriaco con Johannes Aigner e Nico Haberl, argento canadese con Kalle Ericson e Sierra Smith.

7 marzo

Chiara Mazzel d'argento in discesa libera

Chiara Mazzel in gara / Reuters / Lisi Niesner

Arriva dalla portabandiera (benché virtuale) alla cerimonia di apertura, Chiara Mazzel, la prima medaglia italiana a queste Paralimpiadi invernali. La sciatrice delle Fiamme Gialle, in coppia con l'atleta guida Nicola Cotti Contini, ha conquistato l'argento nella discesa libera disputata sull'incantevole pista Olimpia delle Tofane (categoria ipovedenti); oro all'austriaca Veronika Aigner, la grande favorita, e alla sua guida Lilly Sammer, bronzo al duo slovacco Alexandra Rexová / Sophia Polak.

7 marzo